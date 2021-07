Siena, 16enne muore schiacciata da un'auto. Alla guida l'amica che ha ingranato la retromarcia per errore (Di sabato 24 luglio 2021) Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente risale Alla ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Una ragazza di sedici anni è morta oggi pomeriggio all'ospedale Le Scotte didove era stato ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'. L'incidente risale...

