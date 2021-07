Si è cag** sotto Ilary Blasi | privatissima confessione su Totti in vacanza

(Di sabato 24 luglio 2021) Prova di coraggio permentre Francescoè rimasto a guardare. La conduttrice di Mediaset si è cimentata nel "volo dell'angelo" ina Sabaudia. Laha infatti deciso di volare a 110 km/h circa, sospesa lungo un cavo d'acciaio di 2.225 metri. Con lei c'era un'amica, mentre il marito ha preferito attività ben più tranquille: come quella di prendere il sole in spiaggia. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice de L'Isola dei Famosi: "Mi state tutti chiedendo “dov'è il Capitano?”. Il Capitano si è cag*to, eh ve lo devo dire così… come va detto". ...

