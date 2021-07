«Sex and the City» | nel revival ci sarà anche Natasha | l’ex moglie di Mr Big

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 luglio 2021) Se conoscete tutte le puntate di Sex and the City a memoria è molto probabile che vi ricorderete di Natasha Naginsky, la seconda moglie di Mr. Big che aveva mandato Carrie su tutte le furie per via della sua perfezione e dei suoi modi affabili. Un personaggio che abbiamo conosciuto durante la terza stagione della serie e che tornerà nel revival And Just Like That…, in arrivo su HBO Max tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. L'attrice Bridget Moynahan, infatti, è stata avvistata sul set nel quartiere SoHo di New York, lasciandoci intendere che la sua vita si intreccerà ancora una volta sia con quella di Carrie che con quella di Big, che nel frattempo si sono sposati.