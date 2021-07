Semplici si gode Dalbert | “Ha rinunciato ad altre offerte pur di venire al Cagliari Felice che sia qui”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 luglio 2021) Leonardo, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa il successo dei sardi in amichevole (3-0) contro il Vicenza soffermandosi in particolar modo sul neo acquisto Henrique. Ecco le sue parole: Sulla partita “Abbiamo fatto buone cose, specie nel primo tempo emeno. Ovviamente col gran caldi ritmi si abbassano. La prestazione è buona, perché abbiamo provato delle cose che stiamo preparando da due settimane. Il ritiro serve per lavorare, migliorare e affinare le cose. La squadra va completata, ma il mercato finisce tra più di un mese. Certamente dobbiamo essere propositivi e giocarcela ...