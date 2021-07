Sei cessioni per sbloccare il mercato: il piano di Giuntoli (Di sabato 24 luglio 2021) Mentre il Napoli sta cercando di capire quale sarà il futuro dei suoi big, il direttore sportivo Giuntoli è al lavoro per formalizzare le cessioni degli esuberi. Secondo il Corriere dello Sport, in cima alla lista dei partenti ci sono Tutino e Ounas. Entrambi hanno mercato: l'italiano è richiesto da Salernitana e Parma, mentre per l'algerino, oltre che Torino e Venezia, anche il Marsiglia ha mosso i primi passi. Ancora da chiarire il futuro di Luperto e Gaetano (tornati dai prestiti, rispettivamente al Crotone e alla Cremonese). C'è poi Contini, uno dei protagonisti di questi primi giorni di ritiro, che vuole giocare e dimostrare le ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Mentre il Napoli sta cercando di capire quale sarà il futuro dei suoi big, il direttore sportivoè al lavoro per formalizzare ledegli esuberi. Secondo il Corriere dello Sport, in cima alla lista dei partenti ci sono Tutino e Ounas. Entrambi hanno: l'italiano è richiesto da Salernitana e Parma, mentre per l'algerino, oltre che Torino e Venezia, anche il Marsiglia ha mosso i primi passi. Ancora da chiarire il futuro di Luperto e Gaetano (tornati dai prestiti, rispettivamente al Crotone e alla Cremonese). C'è poi Contini, uno dei protagonisti di questi primi giorni di ritiro, che vuole giocare e dimostrare le ...

