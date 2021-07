Sedicenne investita dall'amica che è senza patente (Di sabato 24 luglio 2021) Abbadia San Salvatore (Siena), 24 luglio 2021 - Dramma in un vecchio casolare alla periferia di Abbadia San Salvatore . Nel cuore della notte fra giovedì e venerdì una Sedicenne di Montepulciano ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Abbadia San Salvatore (Siena), 24 luglio 2021 - Dramma in un vecchio casolare alla periferia di Abbadia San Salvatore . Nel cuore della notte fra giovedì e venerdì unadi Montepulciano ...

Ultime Notizie dalla rete : Sedicenne investita Sedicenne investita dall'amica che è senza patente Nel cuore della notte fra giovedì e venerdì una sedicenne di Montepulciano finisce schiacciata contro un muro, investita dall'auto guidata da un'amica residente nel paese amiatino. lesioni gravissime ...

