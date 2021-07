Scuola Martiri della Libertà sempre senza pace | altri soldi e rientro in classe nel 2022

Advertising

salfasanop : @Aliseiafaery E l'effetto promette di peggiorare se veramente fosse approvato così com'è. Facile immaginare cosa su… - fuoco_freddo : @gcollinassi @mariannaaprile Quindi i bambini che devono fare 10 vaccini obbligatori per andare a scuola sono martiri? - Emme_comegesooo : RT @laGreta_: Capisco che la scuola dell’obbligo ha fallito perché da 18 mesi sulla mia TL compaiono paragoni impropri col nazismo. Chi co… - wannabebaol : RT @laGreta_: Capisco che la scuola dell’obbligo ha fallito perché da 18 mesi sulla mia TL compaiono paragoni impropri col nazismo. Chi co… - enzoacunzo : RT @laGreta_: Capisco che la scuola dell’obbligo ha fallito perché da 18 mesi sulla mia TL compaiono paragoni impropri col nazismo. Chi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Martiri

Il Resto del Carlino

JESI -della Libertà senza pace: servono altri 550 mila euro per completare gli interventi di efficientamento energetico sul plesso di via Asiago. Uno stanziamento aggiuntivo, appena approvato ...Abita nei pressi dellaprimariadella Libertà e, vista l'ora, hanno deciso di scendere nel vicino parchetto per fare altre due chiacchiere prima di andare a letto. 'Parlavamo, non ...Serve oltre mezzo milione di euro per la Martiri della Libertà: lievitano a 1,4 milioni i costi per la ristrutturazione della scuola elementare, ormai trasferita da tre anni, "i cui lavori – sottoline ...JESI - Scuola Martiri della Libertà senza pace: servono altri 550 mila euro per completare gli interventi di efficientamento energetico sul plesso di via Asiago. Uno ...