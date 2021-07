Scuola in presenza a settembre? Ecco cosa resta ancora da fare. In settimana Draghi decide sull’obbligo vaccinale (Di sabato 24 luglio 2021) L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade di settembre con almeno il 60% dei studenti vaccinati. Si punta a superare anche l’85% di immunizzazione del personale scolastico. Tra i nodi da sciogliere, distanziamento, mascherine, prof in cattedra Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 luglio 2021) L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade dicon almeno il 60% dei studenti vaccinati. Si punta a superare anche l’85% di immunizzazione del personale scolastico. Tra i nodi da sciogliere, distanziamento, mascherine, prof in cattedra

