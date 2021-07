Scopre i ladri in casa e viene ferito, tentato furto a San Giorgio del Sannio (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio Del Sannio (Bn)- Tentata rapina in una villetta questa notte a San Giorgio del Sannio finita con le percosse alla vittima. Due malviventi si sono introdotti in una villetta forzando la porta di ingresso, ma all’interno della casa era presente il proprietario, un imprenditore della zona, che, avendo udito il rumore inconsueto ed allarmatosi, ha cercato di scoprire la causa del trambusto e si è quindi imbattuto nei due sconosciuti. L’uomo ha cercato di cacciarli di casa ma ne è nata una colluttazione, al termine della quale, mentre i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanDel(Bn)- Tentata rapina in una villetta questa notte a Sandelfinita con le percosse alla vittima. Due malviventi si sono introdotti in una villetta forzando la porta di ingresso, ma all’interno dellaera presente il proprietario, un imprenditore della zona, che, avendo udito il rumore inconsueto ed allarmatosi, ha cercato di scoprire la causa del trambusto e si è quindi imbattuto nei due sconosciuti. L’uomo ha cercato di cacciarli dima ne è nata una colluttazione, al termine della quale, mentre i ...

Advertising

anteprima24 : ** Scopre i ladri in casa e viene ferito, tentato furto a San Giorgio del Sannio ** - mautortorella : Presunti ladri frustati a sangue. Presunti stupratori legati agli alberi in balia delle formiche rosse. E poi, ovvi… - CettinaCaminiti : RT @DiDimiero: Ogni giorno la Guardia di Finanza scopre in tutto il Paese migliaia di furbetti (ladri) del reddito di cittadinanza. Chi si… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @serenel14278447: Monza, poliziotto scopre i ladri in casa e viene aggredito a sprangate: spara e li mette in fuga. Corriere della sera - 1casopatologico : @DinoGiarrusso @tomasomontanari -