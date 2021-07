Scherma | super Luigi Samele! Finale per l’oro alle Olimpiadi | rimonta epica da 6-12!

(Di sabato 24 luglio 2021) Laregala subito una medaglia all’Italiadi Tokyo.Samele è innella sciabola maschile al termine di una semiche resterà nella leggenda. Il pugliese, infatti, si è reso protagonista di unaincredibile contro il sudcoreano Kim Junghwan, sconfitto per 15-12, ma dopo essersi trovato sotto nel punteggio per 6-12. E’ stato un assalto iniziato con grande difficoltà dal nostro portacolori con Kim che si è portato avanti sul 4-1. Samele ha recuperato e ha poi pareggiato sul 4-4. L’asiatico ha poi allungato nuovamente sul +3, ...

Un'altra medaglia sicura per l'Italia, un'altra chance di medaglia d'oro. A conquistarla (nella scherma) è Luigi Samele, che vince la semifinale contro Kim con una super rimonta e approda in finale ne ...La scherma regala subito una medaglia all'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Luigi Samele è in finale nella sciabola maschile al termine di una semifinale che resterà nella leggenda. Il pugliese, infatti ...