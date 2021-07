Scherma, Rossella Fiamingo supera l’ex italiana Moellhausen al supplementare e accede agli ottavi (Di sabato 24 luglio 2021) Inizia con una sofferta, ma importantissima vittoria l’Olimpiade di Tokyo per la Scherma azzurra. Rosella Fiamingo ha superato per 9-8 al minuto supplementare la brasiliana ed ex italiana Nathalie Moellhausen nei sedicesimi del torneo di spada femminile. Un assalto molto combattuto, con le due spadiste che si sono studiate molto nelle tre frazioni e poi anche nel minuto extra. A partire meglio è stata Fiamingo, che si è portata prima sul 3-0 e poi sul 5-2. Dopo l’ottimo avvio, però, la nativa di Catania si è chiusa troppo in difesa, subendo il ritorno della brasiliana, che ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Inizia con una sofferta, ma importantissima vittoria l’Olimpiade di Tokyo per laazzurra. Rosellahato per 9-8 al minutola brasiliana ed exNathalienei sedicesimi del torneo di spada femminile. Un assalto molto combattuto, con le due spadiste che si sono studiate molto nelle tre frazioni e poi anche nel minuto extra. A partire meglio è stata, che si è portata prima sul 3-0 e poi sul 5-2. Dopo l’ottimo avvio, però, la nativa di Catania si è chiusa troppo in difesa, subendo il ritorno della brasiliana, che ...

Advertising

OA_Sport : Importantissima vittoria di Rossella Fiamingo nei sedicesimi della spada femminile. Successo al minuto supplementar… - kiarafaz1 : RT @naruronnie: Davvero, io non ho nulla contro la scherma, anzi.. forza Rossella.. Però sono le 3 passate del mattino, molta gente è rima… - ReadyPlayer1___ : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Scherma #Fencing #Spada Sedicesimi di finale Vince al minuto supplementare Rossella #Fiamingo e vola in ot… - Is_0601 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Scherma #Fencing #Spada Sedicesimi di finale Vince al minuto supplementare Rossella #Fiamingo e vola in ot… - sighmarty00 : RT @naruronnie: Davvero, io non ho nulla contro la scherma, anzi.. forza Rossella.. Però sono le 3 passate del mattino, molta gente è rima… -