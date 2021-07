Scherma, pazzesco Luigi Samele! Finale per l’oro alle Olimpiadi: rimonta epica da 6-12! (Di sabato 24 luglio 2021) La Scherma regala subito una medaglia all’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Luigi Samele è in Finale nella sciabola maschile al termine di una seminale che resterà nella leggenda. Il pugliese, infatti, si è reso protagonista di una rimonta incredibile contro il sudcoreano Kim Junghwan, sconfitto per 15-12, ma dopo essersi trovato sotto nel punteggio per 12-6. E’ stato un assalto iniziato con grande difficoltà dal nostro portacolori con Kim che si è portato avanti sul 4-1. Samele ha recuperato e ha poi pareggiato sul 4-4. L’asiatico ha poi allungato nuovamente sul +3, portandosi sopra 8-5 al ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Laregala subito una medaglia all’Italiadi Tokyo.Samele è innella sciabola maschile al termine di una seminale che resterà nella leggenda. Il pugliese, infatti, si è reso protagonista di unaincredibile contro il sudcoreano Kim Junghwan, sconfitto per 15-12, ma dopo essersi trovato sotto nel punteggio per 12-6. E’ stato un assalto iniziato con grande difficoltà dal nostro portacolori con Kim che si è portato avanti sul 4-1. Samele ha recuperato e ha poi pareggiato sul 4-4. L’asiatico ha poi allungato nuovamente sul +3, portandosi sopra 8-5 al ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: MEDAGLIAAAAAAA! FINALE OLIMPICA PER UNO STRAORDINARIO GIGI SAMELE! Una rimonta semplicemente leggendaria quella dell'azzurro… - OA_Sport : MEDAGLIAAAAAAA! FINALE OLIMPICA PER UNO STRAORDINARIO GIGI SAMELE! Una rimonta semplicemente leggendaria quella del… - WarmenBent : Pazzesco #Samele, recupera da 6-12 con 9 stoccate consecutive senza più subirne. #Olimpiadi #OlimpiadeTokyo2020… - fleursparadise : comunque lo scherma sarà sempre nella mia top five tra gli sport olimpici che più preferisco guardare, è davvero pazzesco - AndreaC40581995 : Abbiamo vinto il set su uno scambio pazzesco ma per mamma rai meglio la scherma #giochiolimpici -