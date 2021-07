Scherma, Olimpiadi Tokyo: Yiwen Sun conquista l’oro nella spada femminile. Le italiane di fermano ai quarti (Di sabato 24 luglio 2021) La cinese Yiwen Sun ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella spada femminile. L’asiatica ha vinto in finale di un soffio sulla rumena Popescu con il punteggio di 11-10 nel minuto extra. Non bene le azzurre che si sono fermate ai quarti di finale. E’ stato un ultimo assalto al cardiopalma, con la rumena che è riuscita a trovare la parità a poco meno di 4” dalla fine (10-10). Subito dopo essere rientrate in pedana la cinese ha avuto una ripartenza fulminea lasciando a bocca asciutta Popescu. Il percorso di Sun è stato quasi perfetto. La ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) La cineseSun hato la medaglia d’oro alledi. L’asiatica ha vinto in finale di un soffio sulla rumena Popescu con il punteggio di 11-10 nel minuto extra. Non bene le azzurre che si sono fermate aidi finale. E’ stato un ultimo assalto al cardiopalma, con la rumena che è riuscita a trovare la parità a poco meno di 4” dalla fine (10-10). Subito dopo essere rientrate in pedana la cinese ha avuto una ripartenza fulminea lasciando a bocca asciutta Popescu. Il percorso di Sun è stato quasi perfetto. La ...

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungheres… - sportface2016 : +++LUIGI SAMELE IN FINALE (ore 14:15) NELLA SCIABOLA #Scherma: ALTRA MEDAGLIA ITALIANA AI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi - Albenziozeppa : RT @Eurosport_IT: BRAVO GIGI! ?? Il nostro Samele si arrende solo in finale contro il fenomeno ungherese Szilagyi: prima medaglia per l'Ita… - vivodijuvee : RT @Eurosport_IT: BRAVO GIGI! ?? Il nostro Samele si arrende solo in finale contro il fenomeno ungherese Szilagyi: prima medaglia per l'Ita… -