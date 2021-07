Scherma, Olimpiadi Tokyo: Mara Navarria cala il tris. Terza azzurra agli ottavi (Di sabato 24 luglio 2021) Si completa il tris azzurro nei sedicesimi del torneo di spada femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo le vittorie di Rossella Fiamingo e Federica Isola, è arrivata anche quella di Mara Navarria. La friulana si è imposta per 15-12 contro la russa Yulia Lichagina, centrando così la qualificazione agli ottavi di finale. I primi tre minuti dell’assalto si chiudono con Navarria avanti per 3-2. L’azzurra comincia meglio il secondo periodo e si porta sul 5-3. Mara riesce a conservare il vantaggio di due stoccate e si presenta ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Si completa ilazzurro nei sedicesimi del torneo di spada femminile alledi. Dopo le vittorie di Rossella Fiamingo e Federica Isola, è arrivata anche quella di. La friulana si è imposta per 15-12 contro la russa Yulia Lichagina, centrando così la qualificazionedi finale. I primi tre minuti dell’assalto si chiudono conavanti per 3-2. L’comincia meglio il secondo periodo e si porta sul 5-3.riesce a conservare il vantaggio di due stoccate e si presenta ...

