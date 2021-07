Scherma | Olimpiadi Tokyo | Enrico Berrè vendica Curatoli e conquista i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) La vendetta è servita.si è qualificato per ididella prova di sciabola maschile alledidopo aver superato per 15-12 il rumeno Iulian Teodosiu, che aveva sconfitto nei sedicesimi a sorpresa Luca. Un successo che proietta il romano tra i migliori otto in quello che è il suo esordio olimpico. Assalto molto combattuto nelle prime fasi, con il punteggio che resta in parità (5-5). Si continua a viaggiare sul filo dell’equilibrio e al minuto di pausa è l’azzurro a portarsi in vantaggio per 8-7.si porta ...