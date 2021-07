Scherma | Olimpiadi Tokyo | Enrico Berrè conquista l’accesso agli ottavi di finale

(Di sabato 24 luglio 2021) Dopo la delusione per la sconfitta di Luca Curatoli, la sciabola azzurra si rialza e festeggia la vittoria dinei sedicesimi delledi. Il romano ha superato il tunisino Fares Ferjani per 15-10, staccando il pass per glidi. Un assalto che ha vistopartire fortissimo. L’azzurro ha messo a segno quattro stoccate consecutive e poi ha allungato al minuto di pausa sul +7 (8-1). L’azzurro ha poi aumentato il suo vantaggio, portandosi sul 10-1 e poi 11-2. Da quel momento comincia una piccola rimonta di Ferjani, che accorcia sul -4 ...

Ad inizio terzo periodo Lichagina si fa sotto e accorcia sul 9 - 8. Navarria mantiene il vantaggio (11 - 10) e nell'ultimo minuto riesce ad allungare in maniera decisiva sul +3 (14 - 11). Il colpo ...Sembra un assalto in totale controllo per l'azzurro, che, invece, subisce clamorosamente la rimonta del rumeno, che piazza un break di 5 - 0 (10 - 10). L'inerzia del match cambia totalmente e ...La scherma è il forziere d’Italia ... E se si spezza poi che faccio? So bene che l’Olimpiade è la gara più emozionante, importante e difficile, come il Mondiale di calcio, come gli Europei che abbiamo ...I risultati delle gare di oggi 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo, tutte le news in diretta sugli italiani ai Giochi Olimpici. Dopo la cerimonia di apertura iniziano ufficialmente le Olimpiadi 2021 con ...