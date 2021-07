Scherma | Olimpiadi Tokyo 2021 | Mara Navarria si ferma agli ottavi contro l’estone Lehis

(Di sabato 24 luglio 2021) Sfuma la possibilità di un derby azzurro nei quarti di finale del torneo di spada femminile alledi. Ad affrontare Rossella Fiamingo saràKatrina, che ha superatocon il punteggio di 15-10. Sidunqueil cammino della friulana, testa di serie numero sei. Un assalto che ha visto subito in difficoltà l’azzurra, che si è trovata sotto per 4-1 al termine dei primi tre minuti. Purtroppoha proseguito nel suo allungo, portandosi fino al 7-2. ...

... prima giornata dei tornei Il volley può regalarci come sempre grandi soddisfazioni per il medagliere delleTokyo 2020 , ci aspettiamo molto dae magari anche nuoto oltre agli ...Oltre alla, la giornata di gare alleprevede gare di altre 22 discipline. Alle dodici ora italiana il via alle gare di nuoto.Sfuma la possibilità di un derby azzurro nei quarti di finale del torneo di spada femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Ad affrontare Rossella Fiamingo sarà l'estone Katrina Lehis, che ha superato Mara N ...Finita la festa, si fa sul serio. A Tokyo hanno preso il via ufficialmente le Olimpiadi e già da questa notte cominciano le prime gare. E soprattutto si assegnano le prime medaglie.