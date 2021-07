SBK Assen, paura per Folger, fortunatamente fuori pericolo AGGIORNATO (Di sabato 24 luglio 2021) Ci siamo tutti spaventati nel finale di Gara 1 SBK , perché la bandiera rossa non preannunciava nulla di buono. La caduta di Jonas Folger è avvenuta a grandissima velocità , in un tratto della pista ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) Ci siamo tutti spaventati nel finale di Gara 1 SBK , perché la bandiera rossa non preannunciava nulla di buono. La caduta di Jonasè avvenuta a grandissima velocità , in un tratto della pista ...

Advertising

gponedotcom : Rea: “La 13^ vittoria ad Assen? Così sembro vecchio”: Johnny scherza dopo il trionfo in Gara 1: “Vincere ad Assen è… - corsedimoto : SUPERSPORT - #Aegerter sbaraglia la concorrenza anche ad Assen e conquista la 4^ vittoria consecutiva, allungando s… - Moto_it : Jonathan Rea trionfa con autorevolezza nella prima gara di Assen, e si riprende la testa della classifica, dove ora… - RaiSport : ??? #Rea da record in #Olanda, 13 gare ad #Assen Il pilota britannico vince Gara-1 e diventa il primo pilota nella s… - gponedotcom : Assen: weekend finito per Jonas Folger: A seguito della caduta nel finale di Gara 1, il tedesco è stato dichiarato… -