Sbarchi senza sosta a Lampedusa, oltre 1.400 migranti arrivati in 3 giorni (Di sabato 24 luglio 2021) A Lampedusa negli ultimi tre giorni sono approdati oltre 1.400 migranti, e le infrastrutture dell’isola sono ormai al collasso. Ieri per tutta la giornata sono state oltre 737 le persone arrivate, a bordo di 27 diverse imbarcazioni. Tra queste, riporta Adnkronos, 70 sono donne, circa 20 sono minori e due neonati. La staffetta al molo Favaloro delle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto è andata avanti senza soluzione di continuità sino a notte fonda, intercettando carrette del mare e migranti arrivati in autonomia: sono almeno ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Anegli ultimi tresono approdati1.400, e le infrastrutture dell’isola sono ormai al collasso. Ieri per tutta la giornata sono state737 le persone arrivate, a bordo di 27 diverse imbarcazioni. Tra queste, riporta Adnkronos, 70 sono donne, circa 20 sono minori e due neonati. La staffetta al molo Favaloro delle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto è andata avantisoluzione di continuità sino a notte fonda, intercettando carrette del mare ein autonomia: sono almeno ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Nell'indifferenza del governo continuano senza sosta gli sbarchi illegali. #Blocconavale subito! #BastaSbarchi - FratellidItalia : ?? Non si fermano gli sbarchi al sud ?? Link: - Adnkronos : Sbarchi senza sosta a #Lampedusa: in tre giorni arrivati oltre 1.400 migranti. - RStringa : RT @liliaragnar: Migranti, sbarchi senza sosta a #Lampedusa: in tre giorni oltre 1.400 arrivi con il green pass ovviamente... https://t.co… - ezio14199935 : RT @liliaragnar: Migranti, sbarchi senza sosta a #Lampedusa: in tre giorni oltre 1.400 arrivi con il green pass ovviamente... https://t.co… -