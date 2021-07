Sardegna | vasto rogo nell' Oristanese | evacuazioni e Canadair in azione FOTO

(Di sabato 24 luglio 2021) Continua a divampare l'incendio scoppiato sul Montiferru, in una giornata da bollino rosso per le alte temperature. Circa un centinaio di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case a Santu Lussergiu per precauzione. Ora le fiamme, sospinte dal vento, si stanno dirigendo verso Cuglieri. Attesi rinforzia mattinata del 25 luglio

Nel comune, unincendio sta aggredendo le aree prossime al centro abitato e si sarebbe resa ... case evacuate e fiamme nelle strade È una giornata da bollino rosso per la, dove il fronte ...Ilincendio d'interfaccia alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro ... La sala operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la, ha disposto l'...Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, è arrivato a lambire il centro abitato. Per questo circa 100 persone sono state allontanate per precauzione dalle proprie abitazioni.Nella giornata da bollino rosso per la Sardegna, il fronte dell'incendio scoppiato nel pomeriggio sul Montiferru, nell'Oristanese, si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni di Santu Lussurgiu. ( ...