Sardegna, ancora furti di sabbia e sassi: turisti sopresi mentre cercavano di trafugare 250 chili di materiale preso sulla spiaggia (Di sabato 24 luglio 2021) cercavano di lasciare la Sardegna portandosi via due quintali e mezzo di sabbia e ciottoli dalle spiagge di Villasimius. Dei turisti in fuga col “malloppo” sono stati costretti a restituire il maltolto, ma l’ennesimo episodio del genere lascia senza parole i locali. Non sono serviti gli appelli degli anni scorsi e neppure lo spot dell’Agenzia del Demanio e della Regione che quest’anno hanno messo in campo testimonial d’eccezione per fermare le ruberie di sabbia e pietre dalle spiagge della Sardegna. Dopo gli 11 turisti multati per avere sottratto nelle ultime settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)di lasciare laportandosi via due quintali e mezzo die ciottoli dalle spiagge di Villasimius. Deiin fuga col “malloppo” sono stati costretti a restituire il maltolto, ma l’ennesimo episodio del genere lascia senza parole i locali. Non sono serviti gli appelli degli anni scorsi e neppure lo spot dell’Agenzia del Demanio e della Regione che quest’anno hanno messo in campo testimonial d’eccezione per fermare le ruberie die pietre dalle spiagge della. Dopo gli 11multati per avere sottratto nelle ultime settimane ...

