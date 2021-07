San Martino Valle Caudina | Aniello Troiano si presenta alla cittadinanza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoscioglie la riserva e lo farà pubblicamente domenica 25 luglio. Già, perché lo sfidante del sindaco uscente di S., Pasquale Pisano, si presenteràsotto la bandiera “Alternativa per S.”. Il contendente numero uno dell’amministrazione uscente verrà intervistato dal giornalista de “Il Caudino”, Peppino Vaccariello, illustrando il suo programma elettorale e le sue intenzioni per il futuro del centro caudino., esperto in fondi europei, ...