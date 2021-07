San Felice Circeo, obbligo di mascherine all’aperto e orari per i negozi: arriva l’ordinanza (Di sabato 24 luglio 2021) San Felice Circeo, 24 luglio 2021 – obbligo di mascherine nel centro storico, regole per la vendita, la somministrazione e l’asporto di bevande alcoliche, e orari di chiusura delle attività commerciali. E’ il pacchetto di misure contenute in due ordinanze di Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2. “Il Circeo non rischia di trasformarsi in una micro zona rossa – sottolinea il primo cittadino Giuseppe Schiboni – né ci sono le condizioni perché lo diventi. Piuttosto, come avevo già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) San, 24 luglio 2021 –dinel centro storico, regole per la vendita, la somministrazione e l’asporto di bevande alcoliche, edi chiusura delle attività commerciali. E’ il pacchetto di misure contenute in due ordinanze di Giuseppe Schiboni, sindaco di San, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2. “Ilnon rischia di trasformarsi in una micro zona rossa – sottolinea il primo cittadino Giuseppe Schiboni – né ci sono le condizioni perché lo diventi. Piuttosto, come avevo già ...

