Samele è d’argento! Primo podio per la scherma azzurra

(Di sabato 24 luglio 2021) Si chiude con la medaglia d’argento di Luigila prima giornata di assalti nel programma dia Tokyo 2020. Al Makuhari Messe oggi sono stati protagonisti gli atleti di spada femminile e sciabola maschile che sono scesi in campo per provare a coronare il sogno di una vita sportiva, quello di salire sulolimpico. Le gare femminili In pedana per prima Federica Isola che vince il suo incontro ai 32esimi contro la tunisina Sarra Besbes con il punteggio di 14 stoccate a 12. Poi è stata la volta di Mara Navarria che ha battuto Yulia Lichaginaa 15-12. Ai sedicesimi entra in gara Rossella Fiamingo che si sbarazza di ...