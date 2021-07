Salvini si è detto "stupito negativamente" dalle parole di Draghi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - "Sono rimasto stupito negativamente. Ma non voglio commentare le sue parole": è quanto afferma il leader leghista, Matteo Salvini, in merito alle parole del premier Mario Draghi sugli appelli a non vaccinarsi. In un'intervista al Corriere della Sera, Salvini, ha spiegato di non aver sentito Draghi dopo quella dichiarazione: "No, l'avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa". Sul Green ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - "Sono rimasto. Ma non voglio commentare le sue": è quanto afferma il leader leghista, Matteo, in merito alledel premier Mariosugli appelli a non vaccinarsi. In un'intervista al Corriere della Sera,, ha spiegato di non aver sentitodopo quella dichiarazione: "No, l'avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa". Sul Green ...

