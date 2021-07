Salvini replica a Draghi | «Stupito dalle sue parole | poteva dirmele al telefono Il mio vaccino? Prenotato da settimane»

(Di sabato 24 luglio 2021) Due giorni dopo la conferenza stampa di Mario, in cui il premier ha usatodurissime contro chi invita a non vaccinarsi, Matteodice la sua. Lo fa conpiccate, in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando di avere sentitoprima del Consiglio dei ministri: «Avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermidirmelo ale non attraverso una conferenza stampa». Nei giorni precedenti la conferenza stampa, il segretario leghista aveva più volte criticato la stretta sul Green ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini replica

: "Green pass? Saranno in tanti a fare sentire la propria voce" Sempre sul Green pass e le proteste seguite alla sua introduzione,dice: "Chi manifesta non è No vax. Conosco tanta ...... che è divenuto di fatto obbligatorio per numerose realtà, ha preso la parola Matteo. Il ... " Ma no, non scherziamo -il leader della Lega parlando ai microfoni del Corriere della Sera ...Salvini: «Green pass? Due giorni dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, in cui il premier ha usato parole durissime contro chi invita a non vaccinarsi, Matteo Salvini dice la sua. Se aveva qualche ...INTERVISTA a PIETRO ICHINO, giuslavorista e già parlamentare del centrosinistra - "Apprezzo la linea di gradualità sul Green Pass di Draghi" ma bisogna andare avanti - Colossali invece le contraddizio ...