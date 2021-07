Salvini: “Parole di Draghi? Ci sono rimasto male”. E annuncia battaglia sul green pass (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug – Le Parole di Draghi nei suoi confronti? Matteo Salvini ci è rimasto male, molto male. Non se le aspettava e ribadisce la sua contrarietà al green pass. “sono rimasto stupito negativamente… l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”. Così il leader della Lega, intervistato dal Corriere della Sera, esprime tutto il suo disappunto per quanto detto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug – Ledinei suoi confronti? Matteoci è, molto. Non se le aspettava e ribadisce la sua contrarietà al. “stupito negativamente… l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”. Così il leader della Lega, intervistato dal Corriere della Sera, esprime tutto il suo disappunto per quanto detto ...

