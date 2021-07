Salvini (ora vaccinato) stupito da Draghi ma non commenta. Meloni: così a rischio economia e turismo (Di sabato 24 luglio 2021) Il leader della Lega, che ha confermato di essersi vaccinato, ha evitato di entrare in polemica con il premier anche se ha ribadito che l'immunizzazione dovrebbe essere una libera scelta Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 luglio 2021) Il leader della Lega, che ha confermato di essersi, ha evitato di entrare in polemica con il premier anche se ha ribadito che l'immunizzazione dovrebbe essere una libera scelta

Advertising

petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - AlessiaMorani : #Salvini ha appena dichiarato che secondo lui andare in giro armati è normale. È chiaro ora che società ha in mente la Lega? - ItaliaViva : Il #Greenpass è lo strumento per salvare tutti, invece Salvini, Meloni e una parte del sindacato hanno detto di no.… - aneresblu : RT @SardegnaG: #Incendi nell'oristanese, Salvini e Zoffili (Lega) annunciano la raccolta di 'contributi liberali' per la #Sardegna colpita… - susanna769 : RT @SardegnaG: #Incendi nell'oristanese, Salvini e Zoffili (Lega) annunciano la raccolta di 'contributi liberali' per la #Sardegna colpita… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ora Sondaggi politici, Fratelli d'Italia al top davanti a Lega e Pd FdI cede lo 0,2% ma rimane davanti alla Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,1% e vale ora il 20%. Giù anche il Partito Democratico ( - 0,3%), che scende al 18,8%. Cresce il Movimento 5 Stelle, ...

La Certosa di Trisulti è nelle mani dello Stato - Se ne occupa il Guardian con l'articolo "Fu l'uomo di Trisulti a suggerire a Salvini di attaccare ... Guarda al futuro: "Ora bisogna lavorare per il futuro della certosa, che, come ha già detto il ...

Green pass: Renzi, Salvini e Meloni sbagliano, sì per aprire - Ultima Ora Agenzia ANSA Salvini, harakiri di governo La scudisciata è di quelle pesanti, che lasciano il segno. Giovedì sera Mario Draghi ha impallinato Matteo Salvini con una reprimenda inattesa, soprattutto per la durezza dei toni. Le parole del presi ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia al top davanti a Lega e Pd (Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala ma resta il primo partito davanti a Lega e Pd. Il sondaggio Swg per il Tg La7 attribuisce il 20,3% nelle ...

FdI cede lo 0,2% ma rimane davanti alla Lega di Matteoche cala dello 0,1% e valeil 20%. Giù anche il Partito Democratico ( - 0,3%), che scende al 18,8%. Cresce il Movimento 5 Stelle, ...Se ne occupa il Guardian con l'articolo "Fu l'uomo di Trisulti a suggerire adi attaccare ... Guarda al futuro: "bisogna lavorare per il futuro della certosa, che, come ha già detto il ...La scudisciata è di quelle pesanti, che lasciano il segno. Giovedì sera Mario Draghi ha impallinato Matteo Salvini con una reprimenda inattesa, soprattutto per la durezza dei toni. Le parole del presi ...(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala ma resta il primo partito davanti a Lega e Pd. Il sondaggio Swg per il Tg La7 attribuisce il 20,3% nelle ...