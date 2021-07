Salvini: “Le parole di Draghi sui vaccini? Ci sono rimasto male, poteva dirmelo in faccia anziché in conferenza stampa” (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo settimane di attesa e mistero, Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid-19, ma questo non scalfisce la sua netta contrarietà all’obbligo di Green Pass imposto per molte attività con il nuovo decreto anti-Covid del Governo. “Siamo stati gli unici ad opporsi in Consiglio dei ministri. Non abbiamo i numeri per bloccare la decisione. Abbiamo messo agli atti il nostro dissenso e adesso attendiamo di vedere come si evolverà la situazione”, spiega il leader della Lega, intervistato da Cesare Zapperi sul Corriere della Sera di oggi, sabato 24 luglio 2021. Salvini chiarisce la tempistica con cui si è inoculato la prima dose del vaccino non ha niente a che ... Leggi su tpi (Di sabato 24 luglio 2021) Dopo settimane di attesa e mistero, Matteosi è vaccinato contro il Covid-19, ma questo non scalfisce la sua netta contrarietà all’obbligo di Green Pass imposto per molte attività con il nuovo decreto anti-Covid del Governo. “Siamo stati gli unici ad opporsi in Consiglio dei ministri. Non abbiamo i numeri per bloccare la decisione. Abbiamo messo agli atti il nostro dissenso e adesso attendiamo di vedere come si evolverà la situazione”, spiega il leader della Lega, intervistato da Cesare Zapperi sul Corriere della Sera di oggi, sabato 24 luglio 2021.chiarisce la tempistica con cui si è inoculato la prima dose del vaccino non ha niente a che ...

