Salvini | C' è razzismo nei confronti dei giovani Oggi protesta nelle piazze con il No Paura Day

(Di sabato 24 luglio 2021) "Gli esponenti dei locali da ballo e delle discoteche hanno ragione are. Hanno ragione e hanno nella Lega il loro unico sostegno all'interno del Governo. Se imponi questi certificati per ...

...nostro sostegno perché ènei confronti delle discoteche e dei giovani". Riguardo alle parole di Draghi contro gli appelli a non vaccinarsi, di cui lui era sicuramente un destinataro,...... fanno assolutamente bene, qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché è...si sfoga dopo le accuse di Draghi: parole sbagliate, ci sono rimasto male 'Io mi sono ...La visita nel capoluogo romagnolo del segretario della Lega che attacca il suo stesso governo su green pass e chiusura discoteche."Poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa", ha detto a proposito della frase del premier secondo cui “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire” ...