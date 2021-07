Salute, Sipps lancia da Napoli la guida pratica alla disabilità per famiglie (Di sabato 24 luglio 2021) “Includendo 360’ è una guida pratica sulla disabilità per le famiglie. Abbiamo voluto dare compiutezza e omogeneità alle tante, diverse e frammentate informazioni che si possono trovare sul web, pensando al percorso di un bambino con una disabilità dalla nascita al dopo di noi”. Marina Aimati, coordinatrice del progetto editoriale, spiega così la genesi di questa guida promossa e pubblicata dalla Società Italiana Di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), presentata in occasione del Congresso nazionale della Società scientifica in corso a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) “Includendo 360’ è unasullaper le. Abbiamo voluto dare compiutezza e omogeneità alle tante, diverse e frammentate informazioni che si possono trovare sul web, pensando al percorso di un bambino con unanascita al dopo di noi”. Marina Aimati, coordinatrice del progetto editoriale, spiega così la genesi di questapromossa e pubblicata dSocietà Italiana Di Pediatria Preventiva e Sociale (), presentata in occasione del Congresso nazionale della Società scientifica in corso a ...

