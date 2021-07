Advertising

sportli26181512 : Salernitana, il mercato porterà una rivoluzione: le certezze ora sono Gyomber e Zortea: Salernitana, il mercato por… - MagicGazzetta : #Fantacalcio #Salernitana, il mercato porterà una rivoluzione: le certezze ora sono #Gyomber e Zortea - MomentiCalcio : #Salernitana, il mercato non decolla: i tifosi sono in fibrillazione - TuttoSalerno : Incompiuta Salernitana: c'è il summit Castori-Fabiani - TuttoSalerno : Salernitana, il punto sul mercato in entrata e in uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana mercato

Corriere dello Sport

Rispetto a Venezia e Empoli, lasicuramente paga le settimane di stallo dovute all'accettazione del trust della FIGC, avvenuta a inizio luglio. La squadra ora è certa dell'iscrizione in A e può programmare il campionato ..., ritorno di Coulibaly a un passo. Accordo raggiunto con l'Udinese - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - per il centrocampista: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. ...A meno di un mese all’esordio in campionato, la Salernitana è in alto mare e mancano almeno tre rinforzi per reparto più un secondo portiere Ieri sera, scrive Tuttomercatoweb, il direttore sportivo An ...StampaSalernitana, ritorno di Coulibaly a un passo. Accordo raggiunto con l’Udinese – come titola il quotidiano “Le Cronache” – per il centrocampista: prestito con obbligo di riscatto in caso di salve ...