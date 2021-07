Salernitana, Fabiani: «Niente soldi per il mercato? Stupidaggini. Arriva Coulibaly» (Di sabato 24 luglio 2021) Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, fa il punto sulla situazione della società e sul mercato dei granata. Le sue parole Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Cascia. SITUAZIONE SOCIETA’ – «Sono qui perché sollecitato a dire due parole. E’ inutile nascondere che abbiamo avuto un post finale campionato travagliato, ma era logico e si sapeva perché andava risolta la problematica della multiproprietà. E’ chiaro che i tempi per la risoluzione sono stati lunghi ma non per causa di chi doveva cedere, Lotito e Mezzaroma, ma in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Angelo, direttore sportivo della, fa il punto sulla situazione della società e suldei granata. Le sue parole Angelo, direttore sportivo della, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Cascia. SITUAZIONE SOCIETA’ – «Sono qui perché sollecitato a dire due parole. E’ inutile nascondere che abbiamo avuto un post finale campionato travagliato, ma era logico e si sapeva perché andava risolta la problematica della multiproprietà. E’ chiaro che i tempi per la risoluzione sono stati lunghi ma non per causa di chi doveva cedere, Lotito e Mezzaroma, ma in ...

