Sabato 24 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, Dreambuilders

John Q Il tema scottante della sanita' americana con Denzel Washington. Un operaio, disperato per la malattia del figlio, prende in ostaggio i medici del pronto soccorso nel tentativo di salvarlo (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il concorso
Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw nel biopic su...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Luglio Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 24 luglio 2021 Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 24 luglio 2021. Gold - La grande truffa, Insider o Amityville possession? Ecco i migliori film in programma questa sera in ...

Giffoni 50 Plus su MYmovies, i film di sabato 24 luglio Giffoni 50 Plus su MYmovies, i film di sabato 24 luglio . In streaming 5 film, tra cui The Blue Girl (10:00) sul desiderio di giocare a calcio in Kurdistan e The Lesson (15:00) su quattro bambini intenti a sperimentare 'l'educazione all'...

Le previsioni meteo per sabato 24 luglio Il Post Stasera in TV: i film da non perdere di242021. Gold - La grande truffa, Insider o Amityville possession? Ecco i migliori film in programma questa sera in ...Giffoni 50 Plus su MYmovies, i film di24. In streaming 5 film, tra cui The Blue Girl (10:00) sul desiderio di giocare a calcio in Kurdistan e The Lesson (15:00) su quattro bambini intenti a sperimentare 'l'educazione all'...