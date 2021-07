Ronaldinho sarà premiato a Taormina per il Nations Award: i dettagli (Di sabato 24 luglio 2021) L'ex calciatore brasiliano del Milan, Ronaldinho, verrà premiato domenica a Taormina in occasione del Nations Award, per il suo impegno nel sociale. Tutti i dettagli Leggi su mediagol (Di sabato 24 luglio 2021) L'ex calciatore brasiliano del Milan,, verràdomenica ain occasione del, per il suo impegno nel sociale. Tutti i

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldinho sarà Tappa al Sud per Ronaldinho: l'ex pallone d'oro sarà ambasciatore della Sicilia nel mondo Oltre a Ronaldinho, sono già coinvolti nel progetto "The Wine of Champions" Gigi Buffon, Julio Cesar, Cafu, John Terry, Marco Materazzi, Vincent Candela e Roberto Carlos . "I giocatori " dice Fabio ...

Ronaldinho a Taormina, domenica sarà premiato Ronaldinho presterà anche la sua immagine per la promozione di un vino, un Nero d'Avola, che fa parte del progetto "The Wine of Champions" di Fabio Cordella, titolare in Salento dell'omonima cantina ...

