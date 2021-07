Romina ed il tentativo di riconquistare Albano | “Non hai mai smesso di amarmi”

(Di sabato 24 luglio 2021) Conobbero giovanissimi, Al Bano ePower. Lei ha appena 16 anni, lui una cantante emergente di 24. Il fatidico incontro avviene sul set di un musicista, Nel Sole, nel 1967. Tre anni dopo il matrimonio, per coronare un amore appassionato e totalizzante. I due hanno quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel eJr e decidono di fare coppia fissa anche sul palco, formando il celebre duo canoro. L’intesa e il sentimento tra i due sul palco sono palpabili e ben rappresentati dalla canzone che è anche il loro simbolo: Felicità, del 1982. Sono gli anni Ottanta dilaganti e gli sposini sono ovunque e mostrano il loro amore in ogni occasione. Il capodanno del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Romina tentativo

...ha posto definitivamente la parola fine alle frequenti voci di un ritorno di fiamma con... Al Bano tronca di netto qualsiasidi seminare zizzania: " Ho permesso a troppe persone di ...... non è undi cavalcare l'onda del sentimento popolare per la sfortunata occasione della ... versione grottesca e un po' black humour della famosa canzone di Albano e, "Felicità", che ...Romina Power, nonostante le voci dell'ultim'ora, vive oggi lontana da Al Bano Carrisi in una splendida villa che ha mostrato sui social ...(ANSA) - ROMA, 16 LUG - 'Racing it's coming home', ovvero la Formula 1 o più in generale il mondo dei motori sta tornando a casa. E' uno degli striscioni apparso sulle ...