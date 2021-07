Roma, tentata rapina a otto parlamentari in pieno centro: ricercate tre persone – Il video (Di sabato 24 luglio 2021) Momenti di paura tra un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle nella serata del 23 luglio. Dopo i lavori d’Aula finiti in tarda serata, il gruppo ha deciso di fermarsi a cena vicino a Montecitorio. Si sono seduti al ristorante Margherita, in via delle Coppelle, intorno alle 23.30, hanno appoggiato le borse, contenenti anche documenti riservati, e le valigie a un muro del locale. A un certo punto, un gruppo di tre persone si è avvicinato al ristorante. Uno di loro si è accostato agli otto parlamentari per chiedere informazioni su dove si trovasse Piazza di Spagna, con il tentativo di distrarli. Un altro malvivente ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Momenti di paura tra un gruppo didel Movimento 5 Stelle nella serata del 23 luglio. Dopo i lavori d’Aula finiti in tarda serata, il gruppo ha deciso di fermarsi a cena vicino a Montecitorio. Si sono seduti al ristorante Margherita, in via delle Coppelle, intorno alle 23.30, hanno appoggiato le borse, contenenti anche documenti riservati, e le valigie a un muro del locale. A un certo punto, un gruppo di tresi è avvicinato al ristorante. Uno di loro si è accostato agliper chiedere informazioni su dove si trovasse Piazza di Spagna, con il tentativo di distrarli. Un altro malvivente ...

