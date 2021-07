Advertising

gualtierieurope : #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, co… - CarloCalenda : Ascoltate, alcune cose molto interessanti. Dipendenti AMA confermano che l'emergenza rifiuti a Roma è senza precede… - AleSceni : RT @gualtierieurope: #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, con m… - paolorm2012 : RT @gualtierieurope: #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, con m… - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roma, emergenza rifiuti: la discarica di Albano rischia di non riaprire lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Roma emergenza

L'rifiuti arischia di prolungarsi. L' apertura della discarica di Albano potrebbe subire dei ritardi dovuti alla fidejussioni necessarie mai arrivate. A rischio, quindi, l'apertura della ......i temi della giurisdizione è stata inevitabilmente posta in secondo piano rispetto all'... Per il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di, Antonino Galletti, 'La pandemia ha ...La cerimonia si è svolta presso la sede diplomatica degli Emirati Arabi Uniti alla presenza di numerosi soci e illustrissimi ospiti.L'emergenza rifiuti a Roma rischia di prolungarsi. L'apertura della discarica di Albano potrebbe subire dei ritardi dovuti alla fidejussioni necessarie mai arrivate. A rischio, ...