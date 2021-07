(Di sabato 24 luglio 2021) Quartastagionale per lache dopo Montecatini, Ternana e Triestina affronta gli ungheresi del Debrecen a Frosinone. Una gara che sarà aperta al pubblico ma soltanto a 1000 spettatori in possesso di Green Pass e qualche polemica è nata dal fatto che il prezzo del biglietto era stato inizialmente fissato a 60 euro, InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Roma-Debreceni VSC (amichevole, 25 luglio ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - infoitsport : Roma-Debreceni, la probabile formazione e dove vederla in tv - ValeRossignoli : RT @OfficialASRoma: L'amichevole di Frosinone tra Roma e Debreceni sarà aperta a 4.000 tifosi. Sono ancora disponibili biglietti a partir… - shsanches10 : RT @OfficialASRoma: L'amichevole di Frosinone tra Roma e Debreceni sarà aperta a 4.000 tifosi. Sono ancora disponibili biglietti a partir… - MaccarthyFrank2 : RT @OfficialASRoma: L'amichevole di Frosinone tra Roma e Debreceni sarà aperta a 4.000 tifosi. Sono ancora disponibili biglietti a partir… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Debreceni

Dopo la Triestina , affrontata domenica scorsa allo stadio Nereo Rocco di Trieste, ladi Mourinho giocherà domenica 25 luglio alle 19:00 l'amichevole contro ilal "Benito Stirpe" di Frosinone. La partita sarà visibile sia su Sky Sport che suTv. All'impianto ...'L'organizzazione dell'evento ha reso noto che il numero dei biglietti disponibili per la sfida amichevole traè stato esteso a un totale di 4.000' , si legge nella nota apparsa sul ...La probabile formazione della Roma. ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio ; 2 Karsdorp, 3 Ibanez, 24 Kumbulla, 6 Smalling; 52 Bove, 8 Villar; 22 Zaniolo, 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko. Potrebbe esordi ...ROMA VERETOUT INFORTUNIO – Domani la Roma scenderà in campo a Frosisone contro il Debreceni (alle 19) per la quarta amichevole estiva, che sarà aperta a circa 4mila tifosi. La squadra di José Mourinho ...