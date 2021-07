Roma - Debrecen: probabile formazione, orario e dove vederla (Di sabato 24 luglio 2021) Il corrieredellosport.it fornirà la cronaca testuale della partita. Roma (4 - 2 - 3 - 1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Darboe, Villar; Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) Il corrieredellosport.it fornirà la cronaca testuale della partita.(4 - 2 - 3 - 1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Darboe, Villar; Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja ...

Advertising

sportli26181512 : Roma-Debrecen: probabile formazione, orario e dove vederla: Quarta amichevole per la squadra di José Mourinho: doma… - corgiallorosso : #RomaDebrecen, ecco dove vederla - VoceGiallorossa : ??@OfficialASRoma-Debrecen aperta a 4.000 tifosi. Disponibili biglietti a partire da 14 € #ASRoma #Vocegiallorossa… - tuttofrosinone : Lo Stirpe ospita Roma - Debrecen: ok a 4000 spettatori, scende il prezzo dei biglietti - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: Amichevole #RomaDebrecen con il pubblico: info e prezzi dei biglietti Domenica 25 luglio i giallorossi in campo allo S… -