Roma, Darboe rinnova: intesa per un quadriennale da 500 mila euro (Di sabato 24 luglio 2021) La Roma blinda Ebrima Darboe. Secondo il Messaggero, dopo l’incontro avvenuto ieri con gli agenti del centrocampista classe 2001, è stata raggiunta un’intesa per un prolungamento di quattro anni a 500 mila euro a salire. Nessuna cessione quindi, neanche in prestito. Darboe resterà e proverà a giocarsi le sue chance con Josè Mourinho. Dopo l’ottima prova nel derby della scorsa stagione, Darboe prova a prendersi le chiavi del centrocampo giallorosso. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Lablinda Ebrima. Secondo il Messaggero, dopo l’incontro avvenuto ieri con gli agenti del centrocampista classe 2001, è stata raggiunta un’per un prolungamento di quattro anni a 500a salire. Nessuna cessione quindi, neanche in prestito.resterà e proverà a giocarsi le sue chance con Josè Mourinho. Dopo l’ottima prova nel derby della scorsa stagione,prova a prendersi le chiavi del centrocampo giallorosso. SportFace.

Advertising

ce_rigoni : Ebrima Darboe, intervista al giovane centrocampista della Roma - via ?@lUltimoUomo? - infoitsport : TMW - Roma, incontro tra Tiago Pinto e gli agenti di Darboe: trattativa per il rinnovo - infoitsport : Calciomercato Roma: questa mattina incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Darboe per il rinnovo - CheccoCasano : RT @ReteSport: Roma, incontro a Trigoria tra Pinto e l’agente di #Darboe: prove di rinnovo #ASRoma #Calciomercato - salvione : Roma, incontro a Trigoria tra Pinto e l’agente di Darboe: prove di rinnovo -