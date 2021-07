Roma. Alimenti non tracciati, lavoratori in nero, oli esausti e carenze igieniche: scattano le maxi sanzioni (Di sabato 24 luglio 2021) A seguito di alcuni controlli i Carabinieri del Gruppo di Roma con la collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del N.A.S. e del Gruppo Forestale di Roma hanno denunciato a piede libero un cittadino cinese di 64 anni. lavoratori in nero in un ristorante Un cittadino cinese di 64 anni, amministratore unico di un ristorante di via Portuense, è stato denunciato a piede libero perché i Carabinieri, nel corso dell’ispezione, hanno rilevato la presenza di 2 lavoratori – di cui uno minorenne – sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e 18 lavoratori “in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) A seguito di alcuni controlli i Carabinieri del Gruppo dicon la collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del N.A.S. e del Gruppo Forestale dihanno denunciato a piede libero un cittadino cinese di 64 anni.inin un ristorante Un cittadino cinese di 64 anni, amministratore unico di un ristorante di via Portuense, è stato denunciato a piede libero perché i Carabinieri, nel corso dell’ispezione, hanno rilevato la presenza di 2– di cui uno minorenne – sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e 18“in ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. Alimenti non tracciati, lavoratori in nero, oli esausti e carenze igieniche: scattano le maxi sanzioni - sonoscettico : @LuposchiChiara @barbarab1974 Tra i destinatari della sua e-mail c’è “NAS Commando Roma”, i NAS sono i nuclei anti… - min1kid__ : @ScleUnw L’unica cosa buona che puo fare la roma è dire al calciatore che è un coglione a prescindere. Poi funzion… - roma_paoletta : @RedditCittadini sei un idiota pericoloso. Spargi fake e alimenti l'ignoranza dei no-vax. Ti segnalo a @Twitter ed… - Felisia_Farnese : RT @amesci1996: ???? In vista del @WFFofficial che si terrà a Roma il prossimo autunno, il governo lancia una consultazione rivolta ai giova… -