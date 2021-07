Rocco Casalino in spiaggia in Puglia Beccato con lui Le foto inequivocabili | una grossa sorpresa | Guarda

(Di sabato 24 luglio 2021)è stato immortalato inda Novella 2000. L'ex portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe è statografato ina fare bagni e a prendere il sole. "Mentre Beppe Grillo e Giuseppe Conte si attovagliavano in Toscana per trovare l'intesa sulla guida del Movimento Cinque stelle,, che di Conte è (è stato?) portavoce, si sdraiava ina prendere il sole in compagnia di sua mamma e non solo”, si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi. Ecco quindi leda Cala di Rosa ...

ilriformista : La Finanza ha avviato accertamenti sui conti di Rocco Casalino dopo una segnalazione di Bankitalia per movimenti so… - repubblica : Movimenti sospetti sui conti bancari di Rocco Casalino, ora indaga la Finanza - laurakira51 : RT @MT_Meli_: “Amore, ci sarà un Conte ter, stai tranquillo”. Rocco Casalino - Nico28381186 : RT @MT_Meli_: “Amore, ci sarà un Conte ter, stai tranquillo”. Rocco Casalino - Stelladiana101 : RT @MT_Meli_: “Amore, ci sarà un Conte ter, stai tranquillo”. Rocco Casalino -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

Da https://www.lapresse.itAL MAREè stato 'pizzicato' dai paparazzi di 'Novella 2000' in Puglia. 'Mentre Beppe Grillo e Giuseppe Conte si attovagliavano in Toscana per trovare l'intesa sulla guida ...Dagonewse jose carlos alvarez Per giustificare la movimentazione di denaro sui suoi conti correnti, finiti nel mirino dell'antiriciclaggio,ha detto a 'la Verità' di aver venduto ...