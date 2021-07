Rinnovo e rientro: nove giorni per decidere del futuro di Lorenzo Insigne (Di sabato 24 luglio 2021) nove giorni per decidere il futuro di Lorenzo Insigne: entro il 2 agosto il capitano rientrerà in squadra e ci sarà Spalletti ad attenderlo. Lorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 24 luglio 2021)perildi: entro il 2 agosto il capitano rientrerà in squadra e ci sarà Spalletti ad attenderlo.… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

girpell : Chiellini firmerà il rinnovo con la Juventus al rientro dalle vacanze. [La Stampa] - Gabri_Juventus : Chiellini firmerà il rinnovo con la Juventus al rientro dalle vacanze. [La Stampa] #Chiellini - Bertolca10 : Stallo sul rinnovo di #Kessie in casa Milan. Sempre distanza tra le parti con l'ivoriano che chiede 6 milioni e il… - PSG24hours : RT @RaiSport: ? #Mbappé al rientro, futuro incerto tra rinnovo e #RealMadrid Il francese attende un passo in avanti da parte dei #blancos… - Cucciolina96251 : RT @RaiSport: ? #Mbappé al rientro, futuro incerto tra rinnovo e #RealMadrid Il francese attende un passo in avanti da parte dei #blancos… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo rientro Napoli, Lorenzo Insigne verso l'addio al suo posto un 'pezzo da novanta' Il contratto del capitano azzurro scadrà a giugno 2022 e i suoi agenti vorrebbero un rinnovo a ... Intanto il neo allenatore Luciano Spalletti attende il rientro proprio di Insigne che al momento è in ...

Juventus, futuro professionale incerto per CR7: se parte potrebbe arrivare Griezmann Il Barcellona potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto il francese. I bianconeri però lo acquisterebbero solo in caso di cessione di CR7 ...

