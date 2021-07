Rifiuti | cittadini protestano ad Albano contro riapertura discarica

Advertising

DanieleCaverni : RT @CarloCalenda: Sui cumuli di rifiuti, le mancate sepolture, gli autobus a fuoco, feste negli hotel a 5S e soprattutto il vaccino la stra… - BomprezziMarco : RT @CarloCalenda: Sui cumuli di rifiuti, le mancate sepolture, gli autobus a fuoco, feste negli hotel a 5S e soprattutto il vaccino la stra… - DanielaDaffin : RT @CarloCalenda: Sui cumuli di rifiuti, le mancate sepolture, gli autobus a fuoco, feste negli hotel a 5S e soprattutto il vaccino la stra… - brunoforesi : RT @CarloCalenda: Sui cumuli di rifiuti, le mancate sepolture, gli autobus a fuoco, feste negli hotel a 5S e soprattutto il vaccino la stra… - GiorossiRed : RT @CarloCalenda: Sui cumuli di rifiuti, le mancate sepolture, gli autobus a fuoco, feste negli hotel a 5S e soprattutto il vaccino la stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti cittadini

... edilizia scolastica,, ma anche alle procedure di gara in corso di svolgimento da parte dell'Ente. Un insieme di azioni che poi si traducono in veri e propri servizi per i...... del tutto disinteressata alle necessità della salute dei dipendenti, a quelle dei... Anzi; che si può, da quei materiali che fino a ieri venivano classificati comeed erano visti come ...Rischia di precipitare la già delicata situazione dei rifiuti nella capitale: slitta la riapertura della discarica di Albano decisa dalla sindaca Virginia Raggi per scongiurare ...Al grido di "Libertà Libertà" migliaia di persone oggi a Pescara hanno manifestato contro il Green Pass Sarà obbligatorio dal 6 agosto 2021 per entrare in luoghi chiusi, ristoranti, bar, e molti citta ...