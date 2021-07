'Ribelliamoci tutti', il grido dei contrari al Green pass in piazza a Roma (Di sabato 24 luglio 2021) Centinaia di manifestanti contrari al Green pass si sono riuniti in piazza del Popolo, a Roma, contestando le ultime misure volute dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. In piazza, al ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Centinaia di manifestantialsi sono riuniti indel Popolo, a, contestando le ultime misure volute dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. In, al ...

Advertising

marilenagasbar1 : @DiegoFusaro @a_meluzzi Ma che girano porta a porta... Ribelliamoci piuttosto, tutti - scarfimaurizio : Ribellatevi a questa #DittaturaSanitaria !!!! Tutti in strada !!!! #Fuckgreenpass #NoGreenPass #GOVERNODRAGHI #ribelliamoci #23luglio - Synq12 : RT @VendraminA: #Italiani #greenpass tutti in piazza!!! Ribelliamoci!!!! #COVID19 #Ristoranti #Barista @Confcommercio - Massimi53702123 : @Sejev9 Ribelliamoci tutti, da domani niente semaforo, niente casco e chi vuole guidare ubriaco perché dovrebbe rin… - VendraminA : #Italiani #greenpass tutti in piazza!!! Ribelliamoci!!!! #COVID19 #Ristoranti #Barista @Confcommercio -

Ultime Notizie dalla rete : Ribelliamoci tutti 'Ribelliamoci tutti', il grido dei contrari al Green pass in piazza a Roma In piazza, al grido di 'Ribelliamoci tutti', sventola un grande tricolore con la scritta 'No al green pass'. In piazza anche alcuni militanti di Forza Nuova.

VARIANTE INDIANA: CHE COSA SAPPIAMO DI QUESTA VARIANTE? Cosa consiglia ai cittadini di fare di fronte ai soprusi ed episodi inaccettabili? Rivolgo a tutti i cittadini l' invito a reagire. Indigniamoci, ribelliamoci insieme, non possiamo più accettare ...

'Ribelliamoci tutti', il grido dei contrari al Green pass in piazza a Roma Il Sole 24 ORE In piazza, al grido di '', sventola un grande tricolore con la scritta 'No al green pass'. In piazza anche alcuni militanti di Forza Nuova.Cosa consiglia ai cittadini di fare di fronte ai soprusi ed episodi inaccettabili? Rivolgo ai cittadini l' invito a reagire. Indigniamoci,insieme, non possiamo più accettare ...