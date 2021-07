Renzo Rubino | «Il mare accoglie tutti»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 luglio 2021) Renzo Rubino riscopre il piacere di Giocare. Così si chiama il suo ultimo singolo e così ha scelto di vivere, tenendo al centro la libertà creativa e la voglia di comunicare leggerezza, scrivendo in un solo mese i brani che compongono il suo nuovo album Giocattoli Marevigliosi, che uscirà in ottobre, distribuito Universal Music. Con la produzione di Taketo Gohara, Renzo gioca la sua partita fatta di parole che raccontano favole, di musica suonata che non rincorre la ricetta per Spotify, ma soprattutto di libertà. Di essere non solo un autore, ma anche un portatore di un messaggio positivo, che difende il mare, la natura, la sua terra. Al centro della sua poetica infatti c’è la voglia di sensibilizzare cantando nuove storie, che è la stessa che ritroviamo nella manifestazione in mezzo al mare che sta attraversando i porti pugliesi dal 19 al 25 luglio e che anche quest’anno diventerà un docu-film per Sky Arte. Porto Rubino 2021, con il gran finale di sabato 25, con Mahmood, Margherita Vicario, Francesco Bianconi, Motta e Gino Castaldo, dopo aver visto suonare in queste sere e albe Edoardo Bennato, Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, Francesca Michielin e Fulminacci, Michele Bravi e Roy Paci, è arrivato alla sua terza edizione grazie anche alla collaborazione con l’azienda San Marzano. E, ogni anno, sembra consolidare l’idea che concerti diversi sono possibili, che gli artisti non debbano solo suonare ma possano anche incontrarsi, per comunicare quello che per loro è importante. E che il mare può diventare il vero ospite speciale.