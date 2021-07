Regata storica di Venezia, la vittoria delle donne. Il Comune: stessi premi degli uomini (Di sabato 24 luglio 2021) Il Consiglio aveva bocciato l'emendamento che proponeva la parità, il sindaco Brugnaro ha ribaltato la decisione Leggi su quotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Il Consiglio aveva bocciato l'emendamento che proponeva la parità, il sindaco Brugnaro ha ribaltato la decisione

una_su_zero : RT @catlatorre: A Venezia la maggioranza di destra boccia una proposta del PD per parificare i premi della Regata Storica tra uomini e donn… - Giovanni860810 : RT @catlatorre: A Venezia la maggioranza di destra boccia una proposta del PD per parificare i premi della Regata Storica tra uomini e donn… - SilviaTravagli4 : RT @catlatorre: A Venezia la maggioranza di destra boccia una proposta del PD per parificare i premi della Regata Storica tra uomini e donn… - iLoveFiom : RT @collettiva_news: Alla prima donna quanto all'ultimo classificato degli uomini. È così che la #regata storica veneziana penalizza le don… - iLoveFiom : RT @catlatorre: A Venezia la maggioranza di destra boccia una proposta del PD per parificare i premi della Regata Storica tra uomini e donn… -