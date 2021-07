Rate condominiali, effetto Covid: quanti sono i morosi in Italia? (Di sabato 24 luglio 2021) Gli effetti economici della pandemia si fanno sentire anche sui conti dei condomìni e, come emerso dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, quasi 4,9 milioni di Italiani hanno dichiarato di non aver pagato una o più Rate delle spese condominiali nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2021. Quante Rate sono state saltate? Se a livello nazionale la percentuale di Italiani che hanno saltato una o più Rate condominiali è pari al 20,1%, l’indagine – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale – ha rilevato ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 luglio 2021) Gli effetti economici della pandemia si fanno sentire anche sui conti dei condomìni e, come emerso dall’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, quasi 4,9 milioni dini hanno dichiarato di non aver pagato una o piùdelle spesenel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2021. Quantestate saltate? Se a livello nazionale la percentuale dini che hanno saltato una o piùè pari al 20,1%, l’indagine – realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale – ha rilevato ...

