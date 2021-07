Rapinarono Rolex a turisti | arrestati dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ihanno identificato e arrestato due pregiudicati responsabili di una rapina ai danni di quattrodell’ Emilia-Romagna avvenuta ai Quartieri spagnoli il 2 giugno scorso. Gennaro Corradino, 21 anni, e Mario Solla, 37 anni, in compagnia delle mogli, furono raggiunti dai due, a bordo di uno scooter in via Speranzella. Uno deifu spinto a terra, all’altro fu strappato l’orologio “”. Durante la fuga uno un rapinatore perse il proprio smartphone, che fu recuperato daiintervenuti sul posto. I militari, sulla base delle ...